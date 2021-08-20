Німецький політолог: Путін знає, що Меркель «кульгава качка», він не зробить для неї жодних поступок
Штефан Майстер пояснив логіку візиту Меркель до Москви та лише потім до Києва
Німецький канцлер Ангела Меркель 20 серпня відвідає Москву, щоб дати зрозуміти: через Україну буде і надалі поставлятися російський газ. Після цього вона вирушить до Києва, аби повідомити українській стороні, що все гаразд. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник програми міжнародного порядку та демократії у Німецькому товаристві зовнішньої політики (DGAP) Штефан Майстер.
Майстер нагадав, що Меркель уклала угоду з президентом США щодо «Північного потоку – 2» («Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей») і хоче показати Байдену, що до кінця свого терміну працює над нею.
«Вона подорожує до Москви, даючи зрозуміти, що через Україну буде і надалі поставлятися російський газ, а після цього – до Києва, аби повідомити українській стороні, що все ок. Це дві основні теми її канцлерства: Україна та Росія, а також відносини Німеччини зі США. І саме тому вона здійснює цю поїздку. Але Путін знає, що Меркель «кульгава качка» і не зробить для неї жодних поступок», – робить висновок він.
Водночас експерт зазначив, що відносини з Росією та Україною були важливими для її канцлерства. «Вона інвестувала багато капіталу у відносини з Росією та Україною, зокрема і щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. І ці теми були на перших місцях у її списку. І ця прощальна поїздка показує, що для неї особисто важливо», – розповів Майстер.
Нагадаємо, 22 серпня німецький канцлер Ангела Меркель відвідає Україну. І цей візит, як і 20 серпня до Москви, для неї буде прощальним, оскільки вона завершає свою політичну кар’єру та на виборах 26 вересня у Німеччині визначиться її наступник чи наступниця.
Зазначимо, будівництво «Північного потоку – 2» фінішує 23 серпня. За словами президента України Володимира Зеленського, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Зеленський чекає від Меркель енергетичні гарантії для України.
До слова, що заява «Газпрому» про «Північний потік – 2» обвалила європейські ціни на газ. Також 19 серпня «Газпром» оголосив, що готовий поставити по «Північному потоку – 2» 5,6 мільярда кубометрів газу до кінця 2021 року.