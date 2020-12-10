Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма ООН. Що відомо про лавреата

Всесвітня продовольча програма ООН є найбільшою у світі гуманітарною організацією, яка бореться з голодом

У 2019 році від гострого голоду страждали 135 мільйонів осіб

Цього року Нобелівський комітет присудив премію миру Всесвітній продовольчій програмі ООН за її внесок у боротьбу з голодом.

Зазначається, що премію дали за «зусилля в боротьбі з голодом, за внесок у покращення умов у районах світу, постраждалих унаслідок конфліктів, і за те, що вона діяла в ролі рушійної сили в боротьбі з голодом».

Як зауважили в Нобелівському комітеті, якщо ВПП та інші програми з надання продовольчої допомоги не отримають достатньої фінансової підтримки, світові загрожує голод неймовірних масштабів. Також Комітет підкреслив внесок програми в запобіганні використанню голоду, як зброї під час війни та конфліктів.

«Через численні війни, кліматичні зміни, широке використання голоду, як політичної і військової зброї та глобальну пандемію, яка посилює все це, 270 мільйонів осіб рухаються назустріч голодній смерті», – повідомляється на сайті Комітету.

Всесвітня продовольча програма ООН є найбільшою у світі гуманітарною організацією, яка бореться з голодом і сприяє продовольчій безпеці. У 2019 ВПП надала допомогу майже 100 мільйонам людей у 88 країнах, які постраждали через нестачу їжі.

Як повідомляється на сайті Програми, нині кожна дев’ята людина у світі все ще не отримує достатньо їжі. Отже, ООН вважає продовольчу допомогу фундаментом боротьби, яка ведеться з метою «розірвати порочне коло голоду й бідності».

Щорічно в межах програми ООН розподіляє приблизно 12,6 мільярда продовольчих раціонів. Для цього щодня залучають 5 000 вантажівок, 20 океанських вантажних суден і 92 літаки.

У 2015 році ООН визнала викорінення голоду однією з цілей ООН у сфері сталого розвитку. Всесвітня продовольча програма є основним інструментом ООН для досягнення цієї мети.

Водночас у Нобелівському комітеті зазначають, що останніми роками ситуація з голодом у світі погіршилася. Зокрема, у 2019 році від гострого голоду страждали 135 мільйонів осіб, що стало найвищим показником за багато років.

Значний вплив на зростання цього показника мали війни та збройні конфлікти. Також поширенню голоду сприяла пандемія коронавірусу. Зокрема, вона посилила наслідки збройних конфліктів у таких країнах, як Ємен, Демократична Республіка Конго, Нігерія, Південний Судан та Буркіна-Фасо.

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