Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі



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Завтра останній день оголошення лауреатів

Американська поетеса Луїза Глюк стала лауреаткою премії

Шведська академія оголосила ім'я лауреата Нобелівської премії 2020 року в галузі літератури. Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.

В цьому році премію отримала американська поетеса Луїза Глюк.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Глюк присудили премію «за її безпомилковий поетичний голос, який із суворою красою робить індивідуальне існування універсальним».

Згідно із заповітом Альфреда Нобеля, премія в цій області повинна присуджуватися авторові «кращого літературного твору ідеалістичної спрямованості».

Нобелівська премія в області літератури 2018 року була присуджена польській письменниці і поетесі Ользі Токарчук, австрійський драматург Петер Хандке отримав премію 2019 року.

Зазначимо, що завтра в Осло назвуть лауреата премії миру.

Нагадаємо, що Нобелівську премію з фізики отримали вчені за дослідження Всесвіту.

Напередодні стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.