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    Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі

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    Завтра останній день оголошення лауреатів - Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі
    Завтра останній день оголошення лауреатів

    Американська поетеса Луїза Глюк стала лауреаткою премії

    Шведська академія оголосила ім'я лауреата Нобелівської премії 2020 року в галузі літератури. Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.

    В цьому році премію отримала американська поетеса Луїза Глюк.

    Глюк присудили премію «за її безпомилковий поетичний голос, який із суворою красою робить індивідуальне існування універсальним».

    Згідно із заповітом Альфреда Нобеля, премія в цій області повинна присуджуватися авторові «кращого літературного твору ідеалістичної спрямованості».

    Нобелівська премія в області літератури 2018 року була присуджена польській письменниці і поетесі Ользі Токарчук, австрійський драматург Петер Хандке отримав премію 2019 року.

    Зазначимо, що завтра в Осло назвуть лауреата премії миру.

    Нагадаємо, що Нобелівську премію з фізики отримали вчені за дослідження Всесвіту.

    Напередодні стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.

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