Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі

Американська поетеса Луїза Глюк стала лауреаткою премії

Шведська академія оголосила ім'я лауреата Нобелівської премії 2020 року в галузі літератури. Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.

В цьому році премію отримала американська поетеса Луїза Глюк.

