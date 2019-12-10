«Нормандська зустріч». Меркель назвалаголовні пункти досягнутих домовленостей



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Проговорили про забезпечення політичних умов реалізації мінських угод, - Меркель

Канцлер повідомила, що повинні бути створені до березня 2020 року ще дві зони розведення – поруч із Станицею Луганської, Золотим та Петрівським

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що були досягнуті пункти про розмежування, розширення мандати ОБСЄ та рішення про проведення наступної зустричі. Про це вона заявила під час спільної підсумкової прессконференції.

«Ми домовилися про три пункти: досі не досягнене перемир’я, дуже багато мін і необхідно проводити розведення сил і засобів», - повідомила Меркель.

Канцлер також повідомила, що повинні бути створені до березня 2020 року ще дві зони розведення – поруч із Станицею Луганської, Золотим та Петрівським.

Крім того, було досягнуте рішення про розширення мандату моніторінгової місії ОБСЄ: «щоб не 12 годин спостерігали, а протягом 24 і 7 днів на тиждень».

«Проговорили про забезпечення політичних умов реалізації мінських угод і закон про особливий статус. І маємо єдину мету провести там вибори, які будуть визнані ОБСЄ. Ми розуміємо, що це не просто за таких умов», - сказала Меркель

Також було домовлено про зустріч через чотири місяці у рамках нормандського формату. А до того часу триватиме робота на рівні радників та міністрів.