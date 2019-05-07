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    Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)

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    Квіти та ікони на парапеті посольства РФ - Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)
    Квіти та ікони на парапеті посольства РФ
    Фото: УНН

    Кияни другий день приносять квіти до російського посольства

    Люди приносять квіти під посольство Російської Федерації в Києві на честь пам’яті та скорботи за загиблими у авіакатастрофі в московському аеропорту «Шереметьево».

    На парапеті посольства РФ покладено близько 20 букетів. Деякі квіти перев’язані чорною стрічкою.

    Кияни поставили дві ікони та залишили аркуш паперу з написом «Скорбим 05.05.2019», повідомляє УНН.

    Усі охочі почали нести квіти з вечора понеділка, 6 травня.

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    Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)
    Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)
    Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)
    Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)
    Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)
    Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)
    Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)
    Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)
    Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)
    Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)
    Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)
    Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)

    Нагадаємо, 5 травня повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

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