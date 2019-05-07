Авіакатастрофа в Росії: кияни несуть квіти до посольства РФ (фото)



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Квіти та ікони на парапеті посольства РФ Фото: УНН

Кияни другий день приносять квіти до російського посольства

Люди приносять квіти під посольство Російської Федерації в Києві на честь пам’яті та скорботи за загиблими у авіакатастрофі в московському аеропорту «Шереметьево».

На парапеті посольства РФ покладено близько 20 букетів. Деякі квіти перев’язані чорною стрічкою.

Кияни поставили дві ікони та залишили аркуш паперу з написом «Скорбим 05.05.2019», повідомляє УНН.

Усі охочі почали нести квіти з вечора понеділка, 6 травня.

Нагадаємо, 5 травня повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.