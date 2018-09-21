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    Нова партія російських артистів виступила в окупованому Донецьку

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    Нова партія російських артистів виступила в окупованому Донецьку

    «Засвітилися» Буйнов, Б'янка і «Город 312»

    Популярні російські музиканти 20 вересня виступили в окупованому Донецьку. Так, перед терористами заспівали Олександр Буйнов, Б'янка і група «Город 312». Фото і повідомлення про концерт опублікували користувачі соцмереж.

    Зазначимо, що група «Город 312» вже виступала в Донецьку, а Б'янка раніше бувала в окупованому Луганську.

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    Нова партія російських артистів виступила в окупованому Донецьку
    Нова партія російських артистів виступила в окупованому Донецьку
    Нова партія російських артистів виступила в окупованому Донецьку
    Нова партія російських артистів виступила в окупованому Донецьку
    Нова партія російських артистів виступила в окупованому Донецьку
    Нова партія російських артистів виступила в окупованому Донецьку
    Нова партія російських артистів виступила в окупованому Донецьку

    Раніше на донецькій сцені російська співачка Юлія Чичеріна вперше представила публіці свою нову пісню «Моя Спарта», присвячену терористам з батальйону «Спарта». Концерт тривав більше двох годин.
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