Нова партія російських артистів виступила в окупованому Донецьку



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«Засвітилися» Буйнов, Б'янка і «Город 312»

Популярні російські музиканти 20 вересня виступили в окупованому Донецьку. Так, перед терористами заспівали Олександр Буйнов, Б'янка і група «Город 312». Фото і повідомлення про концерт опублікували користувачі соцмереж.

Зазначимо, що група «Город 312» вже виступала в Донецьку, а Б'янка раніше бувала в окупованому Луганську.

Раніше на донецькій сцені російська співачка Юлія Чичеріна вперше представила публіці свою нову пісню «Моя Спарта», присвячену терористам з батальйону «Спарта». Концерт тривав більше двох годин.