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    Нова посол України в США Маркарова вилетіла до Вашингтона

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    Маркарова виїхала до США - Нова посол України в США Маркарова вилетіла до Вашингтона
    Маркарова виїхала до США
    Фото: Оксана Маркарова/Facebook

    Маркарова розповіла, що санкції США проти Росії будуть посилюватися

    Новий посол України в США Оксана Маркарова вилетіла до Вашингтона для виконання обов’язків. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket (квитком в один кінець, – ред.). З цього дня – 24/7 в лавах дипломатичної teamUkraine», – написала Маркарова.

    Раніше вона розповіла, що санкції США проти Росії будуть посилюватися, якщо Росія не змінить свою поведінку.

    Маркарова також заявила, що Україні вдалося зберегти двопартійну підтримку з боку американського політикуму.

    Як відомо, 20 листопада 2020 року Офіс Зеленського вирішив змінити посла України в США. Володимира Єльченка, призначеного надзвичайним і повноважним послом України в США президентом Володимиром Зеленським менш як рік назад, замінила ексміністр фінансів Оксана Маркарова.

    25 лютого президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки. Вітаючи Маркарову з призначенням, він зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

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    Теги: Росія США літак посол Оксана Маркарова
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