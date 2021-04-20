Держдеп США не рекомендує громадянам відвідувати 80% країн через Covid-19

Державний департамент вже назвав 34 із приблизно 200 країн як «Рівень 4: Не подорожуйте»

Держдепартамент США порекомендував американським громадянам не їздити в більшість країн світу через загрозу поширення коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Reuters.

На цьому тижні представлять оновлений список рекомендація для подорожей.

Наголошується, що подібні заходи створюються для того, щоб краще відповідати внутрішнім рекомендаціям медичних регуляторів в США.

«Результатом цього оновлення буде значне підвищення кількості країн на рівні 4 – не рекомендується їздити, до приблизно 80% країн по всьому світу», – йдеться в повідомленні.

Державний департамент вже назвав 34 із приблизно 200 країн як «Рівень 4: Не подорожуйте», включаючи такі місця, як Чад, Косово, Кенія, Бразилія, Аргентина, Гаїті, Мозамбік, Росія та Танзанія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадяни країн Європейського союзу, які виїжджають робити щеплення від коронавірусу в треті країни, можуть не отримати сертифікат вакцинації в ЄС для подальших поїздок.

Також повідомлялося, що Україна хоче домовитися з ЄС про сумісність ковід-паспортів для поїздок.

Нагадаємо, стало відомо, коли зʼявиться єдиний європейський документ про вакцинацію.

До слова, США не запроваджуватимуть паспорти вакцинації.

Як повідомлялося, в уряді розкрили деталі запровадження «ковідних» паспортів.



