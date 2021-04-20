  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Держдеп США закликав Росію не перешкоджати руху суден у Чорному морі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    США звинуватили Росію в ескалації в зв'язку з обмеженнями в Чорному морі - Держдеп США закликав Росію не перешкоджати руху суден у Чорному морі
    США звинуватили Росію в ескалації в зв'язку з обмеженнями в Чорному морі
    Фото з відкритих джерел

    Прайс звинуватив РФ у створенні перешкод роботі українських портів в Азовському морі

    У Держдепартаменті США вважають заборону іноземним судам входити в деякі райони Чорного моря «неспровокованою ескалацією» з боку Росії.

    Представник держдепартаменту Нед Прайс в своїй письмовій заяві висловив «глибоку стурбованість» даною забороною, також звинувативши РФ у створенні перешкод роботі українських портів в Азовському морі.

    Він заявив, що це є ще одним прикладом неспровокованої ескалації в триваючій кампанії Москви по підриву і дестабілізації України.

    Прайс також знову заявив про стурбованість Вашингтона передбачуваним нарощуванням Росією чисельності її військ поблизу українських кордонів і заявив, що такого числа військових там не було помічено з 2014 року.

    «Триваюча стриманість України перед обличчям російських провокацій заслуговує похвали», - зазначив Прайс.

    За його словами, США закликають російську сторону припинити загрози судам в регіоні і повернути назад нарощування сил.

    Також НАТО закликає Росію забезпечити свободу судноплавства і доступ до українських портів в Азовському морі, а також покласти край ескалації в регіоні.

    Як відомо, Росія обмежила судноплавство біля Криму. У ЄС аналізують ситуацію.

    Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

    В МЗС України заявили, що такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави.

    Тим часом, США вирішили не відправляти в Чорне море військові кораблі Roosevelt і Donald Cook, оскільки це могло викликати ескалацію з боку Росії. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерело.

    Американський чиновник, знайомий з планами Пентагону, заявив, що метою відправки кораблів у Чорне море не було послати Росії якийсь певний сигнал. Зазвичай ВМС США проводять по вісім-дев'ять таких переміщень на рік.

    Читайте також:
    Теги: Чорне море США НАТО Азовське море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies