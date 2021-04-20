Держдеп США закликав Росію не перешкоджати руху суден у Чорному морі

США звинуватили Росію в ескалації в зв'язку з обмеженнями в Чорному морі

Прайс звинуватив РФ у створенні перешкод роботі українських портів в Азовському морі

У Держдепартаменті США вважають заборону іноземним судам входити в деякі райони Чорного моря «неспровокованою ескалацією» з боку Росії.

Представник держдепартаменту Нед Прайс в своїй письмовій заяві висловив «глибоку стурбованість» даною забороною, також звинувативши РФ у створенні перешкод роботі українських портів в Азовському морі.

Він заявив, що це є ще одним прикладом неспровокованої ескалації в триваючій кампанії Москви по підриву і дестабілізації України.

Прайс також знову заявив про стурбованість Вашингтона передбачуваним нарощуванням Росією чисельності її військ поблизу українських кордонів і заявив, що такого числа військових там не було помічено з 2014 року.

«Триваюча стриманість України перед обличчям російських провокацій заслуговує похвали», - зазначив Прайс.

За його словами, США закликають російську сторону припинити загрози судам в регіоні і повернути назад нарощування сил.

Також НАТО закликає Росію забезпечити свободу судноплавства і доступ до українських портів в Азовському морі, а також покласти край ескалації в регіоні.

Як відомо, Росія обмежила судноплавство біля Криму. У ЄС аналізують ситуацію.

Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

В МЗС України заявили, що такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави.

Тим часом, США вирішили не відправляти в Чорне море військові кораблі Roosevelt і Donald Cook, оскільки це могло викликати ескалацію з боку Росії. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерело.

Американський чиновник, знайомий з планами Пентагону, заявив, що метою відправки кораблів у Чорне море не було послати Росії якийсь певний сигнал. Зазвичай ВМС США проводять по вісім-дев'ять таких переміщень на рік.