Потужна повінь накрила Китай: евакуйовано понад 80 тис. осіб (відео)

Синоптики запевняють, що в Китаї все частіше будуть лити дощі

Сильний дощ завдав страшних економічних збитків

У Китаї через проливні дощі знову сталася нищівна повінь. Вже евакуйовано понад 80000 осіб. Про це інформує Reuters.

Cтихія накрила провінцію Сичуань на південному заході Китаю.

Офіційна служба новин Китаю уточнила, що у водосховищі міста Дачжоу рівень води перевищив норму на 2,2 метра.

Відомо, що понад 440000 людей постраждали від повеней в шести містах провінції.

Сильний дощ завдав страшних економічних збитків в розмірі 38,57 мільйона доларів в провінції Сичуань.

Повідомляється про 45 повністю зруйнованих будинків, ще 118 будівель серйозно пошкоджені.

Китайські метеорологи повідомили, що підвищення температури збільшило ймовірність сильних дощів по всьому світу, і наслідки для Китаю, ймовірно, посиляться в найближчі роки.

Синоптики запевняють, що екстремальні явища, такі як високі температури та проливні дощі, почастішали, і рівень кліматичного ризику в Китаї зростає.

Додамо, що унаслідок повені у Китаї загинуло дванадцять людей і понад сто тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів.

Раніше повідомлялося, що руйнівні повені, що останнім часом нанесли серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, що зʼєднували Німеччину із Чехією.

Нагадаємо, що принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, така сама кількість людей вважається зниклими безвісти.

Як відомо, український президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней на заході континенту.

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