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    У Китаї сталася найсильніша повінь за тисячу років. Є загиблі (фото, відео)

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    Понад сто тисяч громадян евакуювали у безпечні місця - У Китаї сталася найсильніша повінь за тисячу років. Є загиблі (фото, відео)
    Понад сто тисяч громадян евакуювали у безпечні місця
    Фото: Reuters

    Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ

    Унаслідок повені у Китаї загинуло дванадцять людей і понад сто тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Про це інформує Reuters.

    Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.

    У місті з населенням у понад дванадцять мільйонів довелося евакуювати у безпечні місця понад сто тисяч громадян.

    Рух поїздів призупинено, автомагістралі перекрито, а рейси або затримані, або скасовані.

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    У Китаї сталася найсильніша повінь за тисячу років. Є загиблі (фото, відео)
    У Китаї сталася найсильніша повінь за тисячу років. Є загиблі (фото, відео)

    Затоплені дороги у десятках густонаселених районів. На відео у соцмережах видно, як люди, взявшись за руки, переходять вулиці через стрімкий потік води, допомагаючи один одному.

    Відомо, що з вечора суботи до вівторка у Чженчжоу випало 617,1 мм опадів за середнього річного показника в регіоні 640,8 мм.

    Велика вода прорвала кріплення місцевої греблі.

    Президент КНР констатував, що ліквідувати наслідки негоди стає все важче. Станом на середу транспортна система Чженчжоу залишалася паралізованою, школи та лікарні відімкнули через сильне заболочування. Деякі діти залишилися у пастці в дитячих садках з вівторка.

    Одна з центральних лікарень регіону на понад сім тисяч ліжко-місць була знеструмлена, а персонал негайно шукав транспорт для перевезення близько 600 тяжкохворих пацієнтів.

    Додамо, що руйнівні повені, що останнім часом нанесли серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, що зʼєднували Німеччину із Чехією.

    Нагадаємо, що принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, така сама кількість людей вважається зниклими безвісти.

    Як відомо, український президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней на заході континенту.

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    Теги: Китай негода повінь
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    У Китаї сталася найсильніша повінь за тисячу років. Є загиблі (фото, відео)