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    Китай накрила піщана буря (фото)

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    Буря викликала хаос в стародавньому місті Дуньхуан на північному заході Китаю - Китай накрила піщана буря (фото)
    Буря викликала хаос в стародавньому місті Дуньхуан на північному заході Китаю
    Фото з відкритих джерел

    Піщана буря заввишки 100 метрів розгулялася в одній із провінцій Китаю

    Доки одні регіони Китаю потерпають від повеней, інші страждають через потужні бурі. Нещодавно накрило провінцію на півночі центральної частини Китаю Ганьсу. Про це інформує South China Morning Post.

    Відомо, що сильна піщана буря з хмарами пилу висотою не менше 100 метрів викликала хаос в стародавньому місті Дуньхуан на північному заході Китаю.

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    Шторм змусив місцеву поліцію ввести контроль за дорожнім рухом, тут водіям наказали з'їхати зі швидкісних автомагістралей в зони обслуговування, щоб перечекати шторм.

    Відзначимо, що Дуньхуан розташований в пустелі Гобі та відомий своїм суворим кліматом й умовами життя.

    Додамо, що тайфун «Ін-Фа» («Феєрверк») опівдні неділі досяг узбережжя провінції Чжецзян на сході Китаю.

    Нагадаємо, унаслідок повені у Китаї загинуло дванадцять людей і понад сто тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.

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    Теги: стихійні лиха Китай негода
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    Китай накрила піщана буря (фото)