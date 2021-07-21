Приклад Меркель. Художник показав, як посадовці мають реагувати на катастрофу (фото)

Кількість загиблих у Німеччині зросла до 164 осіб, ще 170 перебувають у списку зниклих безвісти

Останнім часом Європа перетворилася на зону стихійного лиха, де розгулялася природна катастрофа. Регіони Бельгії, Нідерландів, Франції, Швейцарії постраждали від нищівних дощів та повені, а в епіцентрі вируючої стихії опинилася Німеччина, де масштаб біди просто вражаючий.

Зокрема в долині річки Ар на заході Німеччини затоплені поля, зруйновані будинки, мости і дороги. У багатьох регіонах вода все ще не відступила, що ускладнює роботу щодо ліквідації наслідків.

Кількість загиблих зросла до 164 осіб, ще 170 перебувають у списку зниклих безвісти.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту у регіони, де вирує трагедія, пообіцяла невідкладну допомогу людям, які постраждали.

«Для тих, хто тут живе, це жахливі умови. Багато що просто непридатне до життя. Єдине, що тішить – це солідарність людей, солідарність із сім’ями, в яких загинули рідні або вважаються зниклими безвісти. Завтра в Берліні в кабінеті міністрів ми продумаємо план, який передбачає допомогу», – висловилася вона.

Фото: Сергій Йолкін

На ситуацію в Німеччині відреагував карикатурист Сергій Йолкін, який зобразив у новій роботі пані Меркель, яка стоїть по коліна у воді, тримаючи в руках відро і лопату, із закликом «Тепер – до роботи!».

Карикатуру Йолкіна можна оцінювати по-різному, але однозначно: Німеччина – це не Росія. У діях канцлера немає байдужості, пафосу чи показухи, які ми часто-густо бачимо в Путіна. До речі, в Якутії (Росія) також трагедія – горять величезні території лісів, але Путін чомусь передусім допомагає гасити пожежі в Туреччині та Греції. Ось такі парадокси та залізна «логіка».

Додамо, що нещодавно Сергій Йолкін оперативно відреагував на статтю Путіна, розмістивши в Instagram влучну роботу, де зобразив Путіна закривавленим художником, який сам пише історію.

Раніше Йолкін поглузував з Путіна, показавши, що главу країни-агресорки начебто оточили з усіх сторін вороги.

Також Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.