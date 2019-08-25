Верховна Рада може скоротити кількість нардепів на третину



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За інформацією ЗМІ, в Раді планується скорочення кількості парламентарів на третину – з 450 до 300 Фото: Главком

29 серпня у парламенті планується розгляд «60-70 стрижневих законопроєктів»

У перший же день своєї роботи у Верховній Раді нардепи планують розглянути чимало законопроєктів, зокрема й зміни до Конституції.

Як пише LB.ua з посиланням на власні джерела, 29 серпня планується оголосити про формування більшості, запустити всі парламентські комітети. Можливе також внесення кандидата на посаду прем'єрміністра, скорочення кількості нардепів.

За інформацією ЗМІ, цього дня планується розгляд «60-70 стрижневих законопроєктів». Серед них – про зняття недоторканності з народних депутатів, скорочення кількості парламентарів на третину – з 450 до 300. Можливий і розгляд законопроєкту про проведення місцевих виборів у Києві. Решту списку проєктів ще допрацьовують.

Враховуючи кількість питань до розгляду на перший день, засідання може затягнутися, резюмує видання.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський планує внести до Верховної Ради проєкт постанови з пропозицією призначити Руслана Рябошапку генеральним прокурором.

Також новим міністром охорони здоров'я України може стати Олег Петренко.

Раніше цього тижня новообраний депутат від «Слуги народу» Давід Арахамія заявив, що у міністрів Маркарової, Авакова та Супрун є ймовірність залишитися в Кабміні.

Перед цим Арахамія повідомляв, що один член уряду залишиться в новому Кабміні.

Також представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що у новому складі уряду можуть бути представники попереднього.

Як повідомляв «Главком», Герус вважає, що новобрані депутати сформують уряд за дві доби.

Нагадаємо, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

Також у Зеленського назвали дату першого робочого засідання нової Ради. Воно відбудеться 3 вересня 2019 року.