ЗМІ дізналися дату скасування Радою депутатської недоторканності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рада у перший же день роботи планує запустити процедуру зняття недоторканості

29 серпня депутати мають намір закріпити законопроєкт більшістю, а 3 вересня – конституційною більшістю

Верховна Рада скасує депутатську недоторканність 3 вересня. Про це пише видання Zn.ua.

Як передбачається, у перший день сесії, 29 серпня, у Раді буде прийнято законопроєкт про внесення змін до ст. 80 Конституції України (стосовно недоторканності нардепів України).

Зазначається, що 29 серпня депутати мають намір закріпити законопроєкт більшістю. Але згідно з процедурою, закон, який вносить зміни до Конституції, на наступній сесії має отримати конституційну більшість - щонайменше 300 голосів.

За даними видання, це голосування заплановане на 3 вересня.

Також обізнане джерело ЗМІ повідомляє, що фракція «Слуга народу», на цей момент, має бути доповнена мажоритарниками-самовисуванцями, які пройшли в Раду. Приблизно, до фракції можуть приєднатися ще 49 депутатів. Тож президентська фракція матиме конституційну більшість.

Раніше повідомлялося, що близько 15% майбутніх депутатів від «Слуги народу» не підтримують ідею зняття депутатської недоторканості з нардепів.