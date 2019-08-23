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    ЗМІ дізналися дату скасування Радою депутатської недоторканності

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    <p>Рада у перший же день роботи планує запустити процедуру зняття недоторканості</p> - ЗМІ дізналися дату скасування Радою депутатської недоторканності

    Рада у перший же день роботи планує запустити процедуру зняття недоторканості

    29 серпня депутати мають намір закріпити законопроєкт більшістю, а 3 вересня – конституційною більшістю

    Верховна Рада скасує депутатську недоторканність 3 вересня. Про це пише видання Zn.ua.

    Як передбачається, у перший день сесії, 29 серпня, у Раді буде прийнято законопроєкт про внесення змін до ст. 80 Конституції України (стосовно недоторканності нардепів України).

    Зазначається, що 29 серпня депутати мають намір закріпити законопроєкт більшістю. Але згідно з процедурою, закон, який вносить зміни до Конституції, на наступній сесії має отримати конституційну більшість - щонайменше 300 голосів.

    За даними видання, це голосування заплановане на 3 вересня.

    Також обізнане джерело ЗМІ повідомляє, що фракція «Слуга народу», на цей момент, має бути доповнена мажоритарниками-самовисуванцями, які пройшли в Раду. Приблизно, до фракції можуть приєднатися ще 49 депутатів. Тож президентська фракція матиме конституційну більшість.

    Раніше повідомлялося, що близько 15% майбутніх депутатів від «Слуги народу» не підтримують ідею зняття депутатської недоторканості з нардепів.

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