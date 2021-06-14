Нові чесні вибори та запровадження санкцій: лідери G7 зробили заяви через події у Білорусі

Лідери «Великої сімки» зазначили, що стурбовані постійними нападами білоруської влади на права людини

Лідери країн «Великої сімки» (G7) за підсумками саміту у Великій Британії закликали білоруську владу провести нові та чесні президентські вибори у Білорусі. Про це йдеться у підсумковому комюніке G7.

«Ми закликаємо режим змінити курс і виконати всі рекомендації незалежної експертної місії в рамках Московського механізму Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), вступити в змістовний діалог з усіма верствами суспільства, а також провести нові вільні та чесні вибори», – йдеться у комюніке.

Окрім цього, лідери G7 зазначили, що «стурбовані постійними нападами білоруської влади на права людини, основні свободи та міжнародне право», а також засудили примусову посадку літака та затримання опозиціонера Романа Протасевича.

«Ми будемо працювати разом притягувати відповідальних до відповідальності, в тому числі шляхом введення санкцій, і продовжувати підтримка громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та прав людини в Білорусі», – додали у заяві.

Тим часом, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію на території України телевізійного каналу «Беларусь 24». Він поширює російську пропаганду та пропаганду режиму диктатора Олександра Лукашенка.

Читайте також: