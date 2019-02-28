Нові ініціативи Путіна обійдуться бюджету РФ в 900 млрд. рублів



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Президент РФ Володимир Путін наобіцяв росіянам соціальних благ

Раніше мова йшла про 120 млрд рублів на соціальні програми РФ

Віце-прем’єр РФ Антон Сілуанов на засіданні за участю президента РФ повідомив, що нові соціальні ініціативи, які були озвучені Володимиром Путіним в посланні Федеральним зборам можуть коштувати не менше 900 млрд рублів. Про це пише ресурс The Bell.

Мова йде про наступні п’ять років. Соціальні ініціативи включають підтримку багатодітних сімей, індексацію пенсії і боротьбу із бідністю.

Раніше Антон Сілуанов заявляв про те, що нові ініціативи президента РФ будуть коштувати лише 120 млрд рублів, які можна буде легко знайти при виконанні бюджету. Відповідні зміни планують здійснити навесні.

Слід зазначити, що послання Путіна стало найменш популярним серед телеглядачів у Москві з 2013 року.

У 2017 році послання не оголошувалося, і було перенесено на березень 2018 року.

Рекордним стало послання, з яким Путін виступив 4 грудня 2014 року - в рік анексії Криму. Тоді його подивився майже кожен десятий москвич, а серед телеглядачів - кожен другий.

Нинішнє послання наблизилося до «докримського рівня»: у 2013 році трансляцію подивилися 5,2% жителів Москви.

Нагадаємо, 20 лютого президент Росії Володимир Путін виступив зі своїм 15-м зверненням до Федеральних зборів.

Раніше народний депутат України Рафат Чубаров повідомив, що Путін хоче депортувати кримських татар, як колись це зробив Сталін.

За останніми даними, окупанти тримають у тюрмах Криму понад 80 політв’язнів. Більше половини заарештованих - кримські татари.