Більшість американців бачить в РФ воєнну загрозу



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Більшість американців негативно ставляться до росіян

Негативні настрої щодо РФ в США лише посилюються

Відповідно до результатів останнього опитування Gallup Group 52% американців заявили про те, що вони бачать в РФ серйозну воєнну загрозу. В 2016 році цей показник складав лише 39%, а в 2004 році – 18%.

Так само 32% американців бачать саме РФ головною загрозою для США. Відповідні показники щодо КНР складають 21%, а щодо КНДР – 14%.

При цьому більшу загрозу в РФ бачать саме демократи (46%), а не республіканці (14%).

Як відомо конгрес США оприлюднив текст законопроекту про зміцнення НАТО, боротьбу з міжнародною кіберзлочинністю і запровадження додаткових санкцій проти РФ.

У документі йдеться про підтримку розширення НАТО, посилення санкцій проти РФ і співпрацю з ЄС у питанні розробки антиросійських санкцій.

США вкотре підтверджують підтримку територіальної цілісності України та наголошують не незаконності анексії Росією Криму.

Раніше стало відомо, що в санкційний список ЄС додали вісьмох росіян.

Як відомо, 18 лютого міністри Європейського союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.

Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що санкції ЄС у відповідь на дії Росії проти України «іноді занадто незначні, іноді занадто запізнілі».