  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Єврокомісія: Італія несе ризики для всієї єврозони

    • Розсилка
    Єврокомісія: Італія несе ризики для всієї єврозони

    Брюссель непокоїть боргове навантаження Італії і сповільнення росту продуктивності

    Європейська Комісія прийшла до висновку, що значні економічні дисбаланси в Італії несуть ризики для решти 18 країн ЄС, які також входять в єврозону. Про це пише видання EU Observer.

    Брюссель особливо непокоїть значний рівень співвідношення боргу Італії до її ВВП, а також сповільнення зростання продуктивності праці. Співвідношення боргу до ВВП в Італії на сьогодні складає 131,8% і лише поступається Греції, де відповідний показник складає 178,6%.

    Ріст продуктивності в Італії сповільнився в другому кварталі 2018 року із 0,774% до 0,387%. Такі показники на думку Брюсселя мають значні зовнішні ризики, які можуть вийти за межі Італії.

    Єврокомісія при цьому нагадала, що проблеми італійської економіки посилює значний рівень безробіття і частка поганих позик, які не можуть обслуговувати. 

    Раніше стало відомо, що правляча партія Італії погрожує вивести країну з Євросоюзу. «Або ми зможемо змінити Європу, або нам доведеться піти», - сказав Боргі, голова бюджетного комітету парламенту та економічний спікер партії «Ліга Півночі». За його словами, вибори до Європарламенту це останній шанс змінити європейський проект, що переживає лихо.

    Читайте також
    ЄС економіка Єврокомісія Італія ВВП безробіття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ