Єврокомісія: Італія несе ризики для всієї єврозони



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Брюссель непокоїть боргове навантаження Італії і сповільнення росту продуктивності

Європейська Комісія прийшла до висновку, що значні економічні дисбаланси в Італії несуть ризики для решти 18 країн ЄС, які також входять в єврозону. Про це пише видання EU Observer.

Брюссель особливо непокоїть значний рівень співвідношення боргу Італії до її ВВП, а також сповільнення зростання продуктивності праці. Співвідношення боргу до ВВП в Італії на сьогодні складає 131,8% і лише поступається Греції, де відповідний показник складає 178,6%.

Ріст продуктивності в Італії сповільнився в другому кварталі 2018 року із 0,774% до 0,387%. Такі показники на думку Брюсселя мають значні зовнішні ризики, які можуть вийти за межі Італії.

Єврокомісія при цьому нагадала, що проблеми італійської економіки посилює значний рівень безробіття і частка поганих позик, які не можуть обслуговувати.

Раніше стало відомо, що правляча партія Італії погрожує вивести країну з Євросоюзу. «Або ми зможемо змінити Європу, або нам доведеться піти», - сказав Боргі, голова бюджетного комітету парламенту та економічний спікер партії «Ліга Півночі». За його словами, вибори до Європарламенту це останній шанс змінити європейський проект, що переживає лихо.