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    Путін хоче депортувати кримських татар, як колись це зробив Сталін — Чубаров

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    Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров - Путін хоче депортувати кримських татар, як колись це зробив Сталін — Чубаров
    Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров

    Окупанти цілеспрямовано витісняють за межі півострова кримських татар – корінний народ Криму

    Нинішній кремлівський режим на чолі з Путіним намагається повторити шлях Сталіна, який депортував кримськотатарський народ у 1944 році.

    Про це заявив член Постійної делегації ВР України у ПА ОБСЄ Рефат Чубаров у виступі на засіданні загального комітету з політичних питань і безпеки в рамках зимової сесії ПА ОБСЄ у Відні, повідомляє «Укрінформ».

    «Сьогодні очевидно для всіх, що російська окупаційна адміністрація цілеспрямовано витісняє за межі півострова кримських татар – корінний народ Криму. Путін намагається повторити шлях Сталіна, який депортував кримськотатарський народ у 1944 році», - сказав він.

    За словами Чубарова, у Москві, певно, думають, що витіснивши кримських татар вони перетворять Крим на «ісконно руській». Однак, попередив він, усіх винуватців рано чи пізно судитимуть у міжнародному трибуналі.

    «Насправді вся ця воєнна авантюра Росії завершиться міжнародним трибуналом, коли на лавці підсудних опиняться всі ті, хто окупував Крим, хто винен у вбивстві більше 13 тис. українських громадян, ті хто продовжує здійснювати в окупованому Криму геноцид щодо кримських татар та українців», - заявив він.

    Наймасштабніша депортація кримських татар сталася впродовж 18-21 травня 1944 року радянським тоталітарним режимом. У результаті етнічної чистки відомства держбезпеки СРСР та таємна поліція за наказом Йосипа Сталіна депортували 191 044 кримських татар у віддалені регіони Радянського Союзу — від північного Приуралля до республік Середньої Азії.
    Примусове виселення здійснювалось підрозділами НКВС: чоловіків та жінок, дітей, людей похилого віку зігнали до залізничних вагонів, які до того використовувалися для перевезення рогатої худоби, і 70 ешелонами відправили за кілька тисяч кілометрів від рідної домівки.

    За останніми даними, окупанти тримають у тюрмах Криму понад 80 політв’язнів. Більше половини заарештованих - кримські татари.

    Також нагадаємо, що декларацію ООН з прав людини перекладуть кримськотатарською мовою.

     

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