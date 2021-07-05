Нові правила в’їзду в Україну: кому треба встановлювати додаток «Вдома»

Українці, які повернулися з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії, мають встановити додаток «Вдома» або показати негативний тест

У МОЗ роз'яснили нові правила в'їзду в Україну

Україна запровадила запобіжні заходи, щоб не допустити розповсюдження нового штаму коронавірусу «Дельта».

Тому з 2 липня мобільний застосунок «Вдома» треба буде встановлювати громадянам України, які повернулися з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів та не пройшли або мають позитивний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який має бути проведено в пунктах пропуску через державний кордон.

Як нагадує сьогодні прессдужба МОЗ, відповідні зміни були внесені урядом у постанову «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом Sars-CoV-2».

Щоб перетнути кордон в Україну з цих країн, громадянам України потрібен негативний результат експрес-тесту на визначення антигена Sars-CoV-2, зроблений безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон. Такий тест проводиться до проходження паспортного контролю. У протилежному разі необхідно буде пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію з обов’язковим встановленням застосунку «Вдома».

Для іноземців та осіб без громадянства без негативного результату такого тесту перетин державного кордону буде заборонений.

У МОЗ запевнили, що у великих міжнародних пунктах пропуску через державний кордон у зоні прикордонного контролю вже працюють пункти тестування, в якому можна буде зробити швидкий тест.

Умови в’їзду в Україну з інших країн не змінювалися — оскільки Україна знаходиться в «зеленій» зоні, застосунок встановлювати не потрібно.

Мінцифра, МОЗ, МВС та Центр громадського здоров’я запустили застосунок «Вдома» у квітні минулого року. За цей час його завантажили майже 1 млн людей.

Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

До слова, МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».

Також повідомлялося, що громадяни, які в’їжджають на територію Словаччини з держави із «червоного» списку, зокрема з України, відтепер зобов’язані попередньо зареєструватися на спеціальному сайті.