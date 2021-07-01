ЄС офіційно дозволив вільний в'їзд ще з 10 держав. Україна – за бортом

Європейський Союз з 1 липня дозволив вільний в'їзд ще з 10 країн

Наразі в'їзд в ЄС дозволений з 24 країн

Європейський Союз дозволив вільний в'їзд ще з 10 країн. Наразі в'їзд в ЄС дозволений з 24 країн. Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

На сьогоднішній день вільний в'їзд до Європейського Союзу відкритий для таких країн:

Албанія;

Вірменія;

Австралія;

Азербайджан;

Боснія і Герцеговина;

Бруней-Даруссалам;

Канада;

Ізраїль;

Японія;

Йорданія;

Ліван;

Чорногорія;

Нова Зеландія;

Катар;

Республіка Молдова;

Республіка Північна Македонія;

Руанда;

Саудівська Аравія;

Сербія;

Сінгапур;

Південна Корея;

Таїланд;

Сполучені Штати Америки;

Китай, за умови підтвердження взаємності.

При цьому наголошується, що обмеження на поїздки також повинні бути поступово зняті для спеціальних адміністративних районів Китаю Гонконг і Макао.

«...обмеження на поїздки Для Косово і Тайваню також повинні бути поступово зняті», – йдеться в повідомленні.

У Раді Європи додали, що жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися як резиденти ЄС для вільного в'їзду в Євросоюз.

Напередодні ЗМІ писали, що Євросоюз відкрив вільний в'їзд для 12 держав, але це не стосується України.

До слова, за інформацією ВВС, сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину, яку використовує Україна.

Нагадаємо, Європейська агенція лікарських засобів (EMA) не зареєструвала до використання вакцину AstraZeneca, виготовлену в Індії і Південній Кореї – Covishield і AstraZeneca-SKBio. Тому для в'їзду в ЄС щепленим Covishield українцям все одно потрібен буде ПЛР-тест.

1 липня у МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців.

Напередодні заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер заявив, що Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну.