Covid-19 в Україні: МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта»

В Україні можуть ввести обмеження, щоб зупинити поширення нового штаму

Міністерству закордонних справ та Міністерству охорони здоров’я доручили підготувати пропозиції щодо можливого введення додаткового контролю та обмежень на пересування між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам коронавірусу «Дельта». Про це повідомляє пресслужба Офісу президента за результатами селекторної наради 22 червня

«Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам «Дельта»», – йдеться у повідомленні.

За даними Національної академії наук України, штам Covid-19 «Дельта» в 1,6 рази заразніший, ніж штам «Альфа», у 2,26 рази частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

Водночас, за словами прем’єра Дениса Шмигаля, в Україні знижується динаміка захворюваності на Covid-19. Зокрема, за минулу добу виявили 296 нових випадків, а 829 осіб одужало.

Крім того, наразі активних хворих 25 120 осіб, тоді як у пік захворюваності було майже 420 тисяч.

Також повідомляється, що в Україні триває активна кампанія з вакцинації, у межах якої зробили понад 2 мільйони щеплень.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 296 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Запорізькій області.

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