Нові санкції США зменшили активність по запозиченням в РФ

Активність впала як на міжнародних майданчиках, так і всередині Росії

У квітні, за підрахунками видання «Коммерсантъ», російські компанії майже повністю припинили розміщати боргові зобов’язання у формі єврооблігацій. Лише група БКС зробила два випуски облігацій на 156 млн. рублів. Тим самим порівняно із березнем падіння в рівні запозичень склало 6 разів, а порівняно із квітнем 2017 року – 30



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Активність впала як на міжнародних майданчиках, так і всередині Росії

У квітні, за підрахунками видання «Коммерсантъ», російські компанії майже повністю припинили розміщати боргові зобов’язання у формі єврооблігацій. Лише група БКС зробила два випуски облігацій на 156 млн. рублів.

Тим самим порівняно із березнем падіння в рівні запозичень склало 6 разів, а порівняно із квітнем 2017 року – 30 разів. Тоді в квітні 2017 року російські корпоративні еміненти провели дев’ять розміщень єврооблігацій на 4,8 млрд. доларів.

Причиною такого падіння активності стали санкції, які були запроваджені Міністерством фінансів США 6 квітня. Санкції стосувалися в тому числі компанії «Русал», яка активно розміщає свої єврооблігації на міжнародному ринку. Це викликало негативні очікування серед інвесторів і компаній, які обслуговують роботу із борговими зобов’язаннями.

На внутрішньому ринку РФ у квітні також було проведено розміщення боргових зобов’язань лише на 92 млрд. рублів. В березні даний показник складав 210 млрд. рублів, а у квітні 2017 року – 191 млрд. рублів.

Санкції призвели до збільшення відсоткової ставки по борговим зобов’язанням у якості компенсації за геополітичні ризики. Як наслідок, у квітні 2018 року як Центробанк РФ, так і приватні компанії відмовилися розміщати боргові зобов’язання на внутрішньому ринку. Тим самим відповідні гравці очікують повернення ставки по борговим зобов’язанням до попереднього рівня.

Нагадаємо, російські ЗМІ пишуть, що на розгляд уряду РФ був переданий пакет пропозицій від групи компанії «Ренова», власник якої Віктор Вексельберг у квітні потрапив під санкції міністерства фінансів США.