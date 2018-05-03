Підсанкційний олігарх просить в уряду РФ допомоги

Група компаній «Ренова» розраховує на значні пільги і фінансову підтримку

На розгляд уряду РФ був переданий пакет пропозицій від групи компанії «Ренова», власник якої Віктор Вексельберг у квітні потрапив під санкції міністерства фінансів США. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ». Група компанія «Ренова» розраховує на широкий перелік виключень і поблажок, які в разі



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Фото: РИА Новости Віктор Вексельберг

Група компаній «Ренова» розраховує на значні пільги і фінансову підтримку

На розгляд уряду РФ був переданий пакет пропозицій від групи компанії «Ренова», власник якої Віктор Вексельберг у квітні потрапив під санкції міністерства фінансів США.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Група компанія «Ренова» розраховує на широкий перелік виключень і поблажок, які в разі затвердження створять для неї преференційний економічний режим. В тому числі уряд РФ просять надати допомогу по рефінансуванню кредиту на 820 млн. євро, який був отриманий під заставу 26,5% акцій компанії «Русал», без прив’язки до ціни на алюміній. Окрім того, «Ренова» розраховує на допомогу по рефінансуванню кредитів інших компаній групи на суму в 300 млрд. рублів, якщо ті попадуть під вторинні санкції США.

Паралельно із фінансовою допомогою група компаній Вексельберга розраховує на отримання державних замовлень і контрактів, на захисні мита щодо свого підприємства «Хімпром» в Новочебоксарську, а також «Байкал холдингу» і Уральського турбінного заводу. Паралельно із цим мають бути скасовані мита на імпорт сировини для відповідних підприємств.

Аналітики вважають, що урядова допомога буде надаватися із розрахунку необхідності збереження максимально можливої кількості робочих місць.

Нагадаємо, 6 квітня адміністрація США оголосила про запровадження нового пакету санкцій проти десятків фізичних та юридичних осіб в Російській Федерації. Серед них - наближені до Кремля бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кирил Шамалов, Віктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керімов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, секретар Ради нацбезпеки Микола Патрушев, колишній «охоронець» Путіна, нині керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші.

Крім того, американський Мінфін запровадив обмеження проти 15 юридичних осіб – компаній та організацій.

У Росії пообіцяли карати тих, хто відмовиться працювати з «санкційними» компаніями.