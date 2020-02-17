Богдан передав палкий привіт із Сейшел: «Не сплю, не їм» (фото)



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На фото екс-керівник Офісу Зеленського відпочиває на пляжі біля океану

Екскерівник Офісу президента написав, що «сильно за всіма сумує»

Колишній очільник Офісу президента України опублікував фото, на якому він зображений на пляжі та біля таблички з написом «Сейшели» . Публікацію розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі дуже скучаю за вами, не сплю не їм)))). Вірю, скоро всі ви будете займатись тим, що вам подобається», - йдеться у пості Богдана.

До допису він додав своє фото нібито на Сейшелах. Втім, не всі користувачі соцмереж поспішають вірити Богдану, та вважають, що таким чином він «жартує» і просто тролить усіх своїх недоброзичливців.

Підсумував свій пост Богдан фразою колишнього прем’єра РФ Дмитра Медведєва, яка стала мемом: «Денег нет, но вы держитесь!!!» (наведено мовою оригіналу – ред.).

Як повідомляв «Главком» , тиждень тому президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.