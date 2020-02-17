Богдан передав палкий привіт із Сейшел: «Не сплю, не їм» (фото)
Екскерівник Офісу президента написав, що «сильно за всіма сумує»
Колишній очільник Офісу президента України опублікував фото, на якому він зображений на пляжі та біля таблички з написом «Сейшели» . Публікацію розмістив на своїй сторінці у Facebook.
«Друзі дуже скучаю за вами, не сплю не їм)))). Вірю, скоро всі ви будете займатись тим, що вам подобається», - йдеться у пості Богдана.
До допису він додав своє фото нібито на Сейшелах. Втім, не всі користувачі соцмереж поспішають вірити Богдану, та вважають, що таким чином він «жартує» і просто тролить усіх своїх недоброзичливців.
Підсумував свій пост Богдан фразою колишнього прем’єра РФ Дмитра Медведєва, яка стала мемом: «Денег нет, но вы держитесь!!!» (наведено мовою оригіналу – ред.).
Як повідомляв «Главком» , тиждень тому президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.
11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.
Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.