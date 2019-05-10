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    Новинський вимагає повернути перейменованим вулицям назви на честь героїв Вітчизняної війни

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    Голова фракції &laquo;Опозиційний блок&raquo; у Верховній Раді України Вадим Новинський - Новинський вимагає повернути перейменованим вулицям назви на честь героїв Вітчизняної війни
    Голова фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді України Вадим Новинський
    Фото: facebook.com/novynskyi

    Голова фракції Опозиційний блок заявив, що вимагатиме повернення перейменованим вулицями міст і сіл імен героїв Великої Вітчизняної війни та відновлення зруйнованих пам'ятників

    9 травня голова фракції Опозиційний блок (ОБ) у Верховній Раді України Вадим Новинський на панахиді за загиблими воїнами, які визволили рідну землю від фашизму, сказав, що всім перейменованим вулицям міст і сіл необхідно повернути назви на честь героїв Великої Вітчизняної війни. Про це йдеться на офіційній сторінці фракції ОБ у соціальній мережі Facebook.

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    «Ми будемо вимагати повернення перейменованим вулицями міст і сіл імен героїв Великої Вітчизняної війни та відновлення зруйнованих пам'ятників», - сказав Новинський.

    Панахиду очолив митрополит Онуфрій. Схожі марші пройшли мінімум в 14 областях України. У них взяли участь сотні тисяч чоловік, несучи портрети своїх рідних – учасників Другої світової війни.

    Зазначимо, що вчора, 9 травня політична сила «Опозиційний блок - партія миру і розвитку» Новинського стала провідним організатором заходів, присвячених святкуванню Дня Перемоги практично по всій країні. Так в Кривому Розі, Дніпрі, Херсоні, Одесі та інших містах у Маршах Перемоги, організованих політичною силою, взяли участь десятки тисяч людей.

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