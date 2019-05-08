Фонд Новинського підтримав сім'ї постраждалих в одеській трагедії 2 травня, - ЗМІ



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Сім'ї загиблих у Будинку профспілок в Одесі п’ять років тому позбавлені соціальної підтримки з боку держави, - фонд Новинського

Родичі загиблих 2 травня 2014 року в Одесі отримали сертифікати на оздоровлення дітей

Народний депутат України VII скликання Світлана Фабрикант і команда «Опозиційного блоку» на зустрічі з родичами загиблих в Одесі під час трагічних подій 2 травня 2014 року подарували сертифікати на оздоровлення дітей та намітили шляхи допомоги тим, чиї близькі утримуються під вартою до закінчення розслідування. Про це інформує прес-служба «Опозиційного блоку» команди Вадима Новинського, повідомляє одеське видання «Траса Е-95».

Підтримку надав лідер парламентської фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський і його Міжнародний благодійний фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці.

Зазначається, що сім'ї загиблих у Будинку профспілок в Одесі п’ять років тому позбавлені соціальної підтримки з боку держави, а у слідчих ізоляторах Одеси, Миколаєва і Херсона перебувають одесити без обвинувальних вироків, на яких чинна влада, не чекаючи суду, заздалегідь навісила ярлики «зрадників Батьківщини».

Підсумки кількох зустрічей з родичами жертв 2 травня підвела член команди Вадима Новинського Світлана Фабрикант.

«У родичів загиблих, у тому числі, тих, які виховують дітей, абсолютно немає нікого соціального статусу, наприклад, жертв політичних репресій, що дозволив би їм, по-перше, отримувати відповідні виплати, а, по-друге, відчувати себе повноцінними громадянами в рідній країні. Зараз ми домовилися про координацію дій юристів та адвокатів для надання ув'язнених в СІЗО без звинувачення людей. Є необхідність прийняття закону, що додає особливий статус сім'ям жертв одеської трагедії. І, звичайно, необхідно максимально поширити реальну інформацію про страшні події 2 травня 2014 рік та притягнути до відповідальності замовників трагедії. Ми домовилися про те, що депутати від «Опозиційного блоку»; Одеської обласної і міської рад продовжать надавати консультаційну та організаційну підтримку. Роботи у нас, у всіх разом, дуже і дуже багато!», - заявила Світлана Фабрикант.

Присутні члени сімей родичів загиблих 2 травня і тих, хто перебуває в ув'язненні, просили передати подяку за небайдужість Вадиму Новинському. Саме він і члени його команди не тільки адресно допомагають потерпілим, але й роблять сьогодні все можливе, щоб правдива історія про ту трагедію максимально скоро пережила п'ятирічний період навмисного замовчування, отримала міжнародний розголос, а винні в події понесли справедливе покарання.