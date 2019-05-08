  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Фонд Новинського підтримав сім'ї постраждалих в одеській трагедії 2 травня, - ЗМІ

    • Розсилка
    Сім'ї загиблих у Будинку профспілок в Одесі п&rsquo;ять років тому позбавлені соціальної підтримки з боку держави, - фонд Новинського - Фонд Новинського підтримав сім'ї постраждалих в одеській трагедії 2 травня, - ЗМІ
    Сім'ї загиблих у Будинку профспілок в Одесі п’ять років тому позбавлені соціальної підтримки з боку держави, - фонд Новинського

    Родичі загиблих 2 травня 2014 року в Одесі отримали сертифікати на оздоровлення дітей

    Народний депутат України VII скликання Світлана Фабрикант і команда «Опозиційного блоку» на зустрічі з родичами загиблих в Одесі під час трагічних подій 2 травня 2014 року подарували сертифікати на оздоровлення дітей та намітили шляхи допомоги тим, чиї близькі утримуються під вартою до закінчення розслідування. Про це інформує прес-служба «Опозиційного блоку» команди Вадима Новинського, повідомляє одеське видання «Траса Е-95».

    Читайте також

    Підтримку надав лідер парламентської фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський і його Міжнародний благодійний фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці.

    Зазначається, що сім'ї загиблих у Будинку профспілок в Одесі п’ять років тому позбавлені соціальної підтримки з боку держави, а у слідчих ізоляторах Одеси, Миколаєва і Херсона перебувають одесити без обвинувальних вироків, на яких чинна влада, не чекаючи суду, заздалегідь навісила ярлики «зрадників Батьківщини».

    Підсумки кількох зустрічей з родичами жертв 2 травня підвела член команди Вадима Новинського Світлана Фабрикант.

    «У родичів загиблих, у тому числі, тих, які виховують дітей, абсолютно немає нікого соціального статусу, наприклад, жертв політичних репресій, що дозволив би їм, по-перше, отримувати відповідні виплати, а, по-друге, відчувати себе повноцінними громадянами в рідній країні. Зараз ми домовилися про координацію дій юристів та адвокатів для надання ув'язнених в СІЗО без звинувачення людей. Є необхідність прийняття закону, що додає особливий статус сім'ям жертв одеської трагедії. І, звичайно, необхідно максимально поширити реальну інформацію про страшні події 2 травня 2014 рік та притягнути до відповідальності замовників трагедії. Ми домовилися про те, що депутати від «Опозиційного блоку»; Одеської обласної і міської рад продовжать надавати консультаційну та організаційну підтримку. Роботи у нас, у всіх разом, дуже і дуже багато!», - заявила Світлана Фабрикант.

    Присутні члени сімей родичів загиблих 2 травня і тих, хто перебуває в ув'язненні, просили передати подяку за небайдужість Вадиму Новинському. Саме він і члени його команди не тільки адресно допомагають потерпілим, але й роблять сьогодні все можливе, щоб правдива історія про ту трагедію максимально скоро пережила п'ятирічний період навмисного замовчування, отримала міжнародний розголос, а винні в події понесли справедливе покарання.

    Читайте також
    ЗМІ історія Опозиційний блок депутати СІЗО Вадим Новинський розслідування одесити влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ