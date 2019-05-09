Новинський під час маршу розповів про пріоритети «Оппоблока»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Вадим Новинський та Онуфрій Фото: facebook/OppoblocOfficial

Нардеп збирається воювати за повернення перейменованим вулицям імен радянських героїв

Голова парламентської фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський разом з соратниками-нардепами сьогодні взяв участь у акції, присвяченій Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у центрі Києва.

Про це йдеться на сторінці політсили.

Панахиду по загиблим воїнам, що визволили рідну землю від фашизму, очолив предстоятель РПЦ в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату – ред) митрополит Онуфрій.

Депутат Новинський разом з іншими опозиціонерами поклав квіти до монументу Вічного вогню та Могили невідомого солдата в Парку Слави у Києві.

«В 1945 році наші діди та батьки перемогли нацизм, змінивши майбутнє людства і давши надію на те, що майбутні покоління будуть жити в мирі та злагоді. Наше завдання сьогодні - зберегти цю надію і не дати відродитися нацизму і знецінити Перемогу, переписуючи історію. Ми зобов'язані бути гідними пам'яті переможців», - заявив Новинський у привітанні.

Разом з ветеранами та іншими прихильниками ходи опозиціонерів Новинський пройшов маршем «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» з фотографіями солдатів, які служили у той час лавах в радянській армії.

«Сьогодні ветерани виконують важливу суспільну роль – передають молоді цінності доблесті, честі, любові до рідної землі. Нам потрібна молодь, вихована на прикладі подвигу наших героїчних дідів, це запорука того, що у країни з героїчним минулим буде гідне майбутнє. Наш прямий обов'язок - передати пам'ять про них дітям і онукам», - заявив опозиціонер.

Він також пообіцяв, що, не дивлячись на декомунізацію в Україні, збирається «домагатися повернення перейменованим вулицями міст і сіл імен героїв Великої Вітчизняної війни і відновлення зруйнованих пам'ятників».

Новинський додав, що «пріоритетом «Опозиційного блоку» є повернення гідного соціального захисту ветеранів».

Як вже відомо, до райвідділу поліції доставлено трьох осіб за використання забороненої символіки під час акції, присвяченій Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у центрі Києва.

Як відомо, законодавство України прирівнює її до символіки тоталітарних режимів. Публічна демонстрація таких знаків передбачає адміністративну відповідальність.



Раніше повідомлялося, що перед початком акції «Безсмертний полк» поліція затримала одну з організаторів маршу, матір загиблої екс-нардепа «Партії регіонів» Олену Бережну.



Нагадаємо, на День Перемоги, 9 травня, в Києві проходили одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави.





