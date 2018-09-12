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    Новий антициклон в Україні: очікується суха та сонячна погода

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    <span>Прогноз погоди на 12 вересня в Україні</span> - Новий антициклон в Україні: очікується суха та сонячна погода
    Прогноз погоди на 12 вересня в Україні

    В деяких областях можливий невеликий дощ

    У середу, 12 вересня по всій території України встановиться сонячна і тепла погода. Невеликі опади можливі лише в Дніпрі, в Криму та в Херсонській області.

    Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

    За даними синоптиків, на сході країни буде ясно і без опадів. У Луганській, Харківській та Донецькій областях +25 +27 градусів. У Дніпрі та Полтаві +26 градусів. Вночі від +12 до +14 градусів.

    У південних областях буде тепліше. Невеликий локальний дощ можливий у Одеській та Херсонській областях. Температура повітря +24 +26 градусів. Вночі +15 +17 градусів.

    У Криму хмарно, можливий невеликий дощ. Вдень +24 +26 градусів, вночі +15 +17 градусів.

    У північних областях сонячно і без опадів. Вдень +23 +25 градусів. Вночі +11 +13 градусів.

    На заході України сонячно і ясно. В Ужгороді повітря прогріється до +27 градусів, у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому і Тернополі до +26 градусів. У Рівному та Луцьку +23 +25 градусів. Вночі температура опуститься до +11 +13 градусів.

    В центральній частині країни сонячно і тепло. Вдень +24 +26 градусів. Вночі +12 +14 градусів.

    У столиці 12 вересня без опадів і ясно. Вдень повітря прогріється до +24 +26 градусів, вночі прохолодно +14 +16 градусів.

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