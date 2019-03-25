Новий караван мігрантів рухається до американо-мексиканського кордону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мігранти рухаються з міста Тапачула на кордоні з Гватемалою у бік США

Нова колона мігрантів налічує 1200 осіб

Національний міграційний інститут Мексики заявили про те, що караван із 1200 осіб почав рухатися із південної частини країни до кордону із США. Караван сформувався в прикордонному із Гватемалою місті Тапачула. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

На даний момент мігранти із країн Центральної Америки (Гондурас, Гватемала, Нікарагуа, Сальвадор, Куба) рухаються по південному мексиканському штату Чіапас шляхом, який використовували інші каравани, які прямували до американського кордону.

Адміністрація нового мексиканського президента Мануеля Лопеса Обрадора намагається зменшити потік мігрантів до США, пропонуючи учасникам караванів робочі місця і кращу заробітну плату, якщо ті погодяться залишитися в Мексиці.

Як стало відомо 15 березня, президент США Дональд Трамп вперше за час своєї каденції наклав вето на рішення американського Конгресу, яким законодавці намагались скасувати надзвичайний на південному кордоні, із сусідньою Мексикою.

Також президент США хоче виділити 8,6 мільярда доларів на будівництво стіни на південному кордоні країни з Мексикою. Це у шість разів більше, ніж було в попередні два фінансові роки.