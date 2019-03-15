Трамп вперше наклав вето на рішення Конгресу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп перебував в Овальному кабінеті в оточенні чиновників митниці та прикордонної служби

Президент США Дональд Трамп вперше за час своєї каденції наклав вето на рішення американського Конгресу, яким законодавці намагались скасувати надзвичайний на південному кордоні, із сусідньою Мексикою.

Про це Трамп заявив ввечері 15 березня у Білому домі.

Трамп перебував в Овальному кабінеті в оточенні чиновників митниці та прикордонної служби. Також на зустрічі був присутній Генеральний прокурор Вільям Барр, та міністерка внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен.

«Я збираюсь накласти вето на щойно ухвалену резолюцію, на яку надихнули демократи, і яка відкриє кордони для зростання злочинності, наркотиків і торгівлі людьми в нашій країні», — повідомив Трамп присутнім.

Після цього Трамп підписав відповідний документ у присутності посадовців та гостей.

Нагадаємо, 27 лютого Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про припинення режиму надзвичайного стану, який запровадив президент Дональд Трамп.

Джерело: Громадське