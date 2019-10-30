Новий керівник митниці Нефьодов визнав, що бере консультації у Хорошковського



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Валерій Хорошковський давав поради Максиму Нефьодову з питань менеджменту на митниці

Депутатка Василевська-Смаглюк, каже, що очільник Митної служби двічі бачився з Хорошковським у владних будівлях і радився з ним з питань менеджменту на митниці

Очільник Митної служби Максим Нефьодов двічі бачився з Валерієм Хорошковським у владних будівлях і радився з ним з питань менеджменту на митниці. Про це повідомила у депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк у Facebook, посилаючись на слова Нефьодова.

Нагадаємо, що Хорошковський був головою Державної митної служби України у 2007-2009 роках.

Він працював на високих посадах при трьох президентах – Леоніді Кучмі, Вікторі Ющенку та Вікторі Януковичу. За часів Кучми був міністром економіки в уряді Віктора Януковича, що не завадило йому зробити стрімкий кар’єрний злет при Ющенку. Спочатку він став першим заступником секретаря РНБО (тоді ним був Віталій Гайдук), потім очолив Державну митну службу, звідки перейшов на роботу в СБУ на посаду першого заступника. Але коли президентом став Янукович, політично гнучкого Хорошковського не лише не звільнили, а й підвищили: з березня 2010-го по січень 2012-го він очолив вітчизняну спецслужбу. На цій посаді отримав звання генерала армії, що викликало шквал критики з боку тодішніх опозиціонерів. Протягом місяця у 2012 році побув міністром фінансів в уряді Миколи Азарова, а потім – до грудня того ж року – першим віце-прем’єр-міністром. З цієї посади пішов зі скандалом, розварившись з Азаровим. А вже у 2013 році переїхав до Монако.

Його виїзду за кордон передував конфлікт із екс-прем'єр-міністром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року Хорошковський, перебуваючи на посаді першого віце-прем’єра, написав заяву про звільнення. Він обґрунтував своє рішення «незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем’єра».

У 2014 році Валерій Хорошковський намагався повернутися в політику. Балотувався другим номером за списком «Сильної України» Сергія Тігіпка до Верховної Ради. Група народних депутатів намагалася зняти його з реєстрації через відсутність у країні протягом двох років. Суд відмовив, однак Хорошковський депутатом не став, бо «Сильна Україна» не набрала необхідну кількість голосів.

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Валерій Хорошковський повернувся в Україну. І журналісти вже неодноразово фіксували його на Банковій.



