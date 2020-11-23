Новий раунд переговорів щодо Донбасу відбудеться завтра: що обговорять у ТКГ

Новий раунд переговорів триватиме два дні

У вівторок, 24 листопада, пройде черговий раунд переговорів по Донбасу в межах Тристоронньої контактної групи.

Як наголошується в Telegram-каналі пресслужби української делегації в ТКГ, переговори в форматі відеоконференцій триватимуть упродовж двох днів.

Так, завтра пройдуть засідання підгруп, передбачається, що вони обговорять наступні теми:

політична підгрупа – «План спільних кроків»;

гуманітарна - відкриття КПВВ, обмін полоненими;

безпеки - дотримання режиму припинення вогню, вдосконалення координаційної механізму в рамках СЦКК;

економічна - виплата пенсій, соціальної допомоги.

Також повідомляється, що 25 листопада пройде спільне засідання на рівні керівників делегацій.

Раніше у ТКГ розкрили ключову ідею в «плані «Б» щодо Донбасу.

Нагадаємо, що на позачерговому засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ обговорили роботу КПВВ. Засідання вдалося організувати завдяки неодноразовим зверненням української сторони та тиску міжнародних партнерів.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович напередодні заявив, що наступний обмін полоненими між Україною та Росією повинен відбутися до кінця року.

Як відомо, 10 листопада Україна зі свого боку відновила роботу всіх семи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбас.

Водночас бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ «Щастя» і «Золоте». Окупанти вважають, що відкриття цих КПВВ не було узгоджене з ними.

Крім того ОБСЄ закликала Росію розблокувати всі пункти пропуску на Донбасі.