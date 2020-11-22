Листи з Луганська. Тепер всі мають працювати безплатно

Установка «безплатно, як в СРСР» в останні роки дуже міцно вкоренилась у республіці

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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Я могу сказать одну поразительную вещь. Есть пара кое-чего, что делать в «республике» выгодно. Вы удивлены? Но тем не менее. И одно из этого, внимание! Это рожать здесь. Удивлены? А чему удивляться. Одним из слоганов кандидата на пост «главы» «республики» Леонида Пасечника было «нет коррупции в медицине». Хотя ещё до этого призыва с коррупцией боролись все после 2014 года. Дошло до того, что эта борьба стала носить гротескный и вычурный характер. Но отбросив все эти сантименты сам процесс родов в «республике» стал абсолютно бесплатным. До 2014 года был список в роддом, который выходил в несколько тысяч гривен, и была негласная такса врачу от 100 долларов и выше в зависимости от щедрости счастливых родителей. Сейчас остался список с собой. И всё. И то, только то, чего нет по линии гуманитарки. И никаких денег врачу. Никаких! Можно, по желанию, отблагодарить персонал. Но это настолько условно, что может быть вином или конфетами, а может быть и устным «спасибо».

Знакомой делали кесарево. Как и до войны, искали врача, договаривались заранее. Врач был хорошим, и по знакомству никакого необходимого списка лекарств не написал – всё для таких вот «своих» по линии гуманитарки нашлось было в наличии. Изыскали то, чего не было ни для кого больше. Другие – из простых – покупали всё по списку. Кесарево прошло без осложнений. Всё было совершенно в штатном режиме, и врач получил за свою работу в «государственном» перинатальном центре от пациентки 10 000 рублей благодарности. Сказать по правде, это настолько мало, что можно было бы сказать, почти ничего. Чисто символическая благодарность за оказанную помощь от знакомых. Соседи по палате не благодарили вовсе – у кого-то не было денег, кто-то не считал нужным. Персонал, кстати, не настаивает ни на чём. Скорее, все панически боятся провокаций. Люди за последние годы стали очень «умными» – каждый знает, куда пойти, куда позвонить, куда обратиться с жалобой. И персонал панически боится уголовных преследований за такие вот конвертики от пациентов. И если до 2014 года кесарево «стоило» 300 американских долларов в конверте врачу и это даже не обсуждалось, то сейчас всё чисто по желанию.

Дочь знакомой рожала в 2015 году. Я спросила, как она отблагодарила врача. И моя знакомая совершенно искренне удивилась: «Отблагодарила? И не думала этого делать – врач на работе, как и я». Но зная, что моя знакомая такая же, как и врач, бюджетница, слышать это странно. Она-то за услуги в сфере образования берёт по негласной таксе и помогает только тем, кто ей платит. Но врач, по её мнению, просто делает свою работу. И, надо сказать, сейчас у очень многих такая логика. Врачи должны пациентам, а учителя – ученикам. Все должны работать бесплатно и честно. Такая трактовка «республики». Вопрос другой, как эта работа оплачивается «государством». Но схема «бесплатно, как в СССР» за последние годы укоренилась довольно прочно. И сложно сказать, хорошо это или нет. Вероятно, для тех, кто рожает не так уж плохо.

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