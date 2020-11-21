У ТКГ розкрили ключову ідею в «плані «Б» щодо Донбасу

Арестович підкреслив, що може говорити про план «Б» неофіційно

Українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) вийшла з пропозицією нового «Плану спільних кроків»

Ключовою ідеєю так званого плану «Б» по Донбасу є введення миротворчого контингенту. Українська сторона вже фактично знайшла спосіб забезпечити цей варіант.

Про це в інтерв'ю tsn.ua розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

Арестович підкреслив, що може говорити про план «Б» неофіційно. За його словами, цей план дискутується в кулуарах.

«І ключове слово там «миротворці»... ходить така легенда кулуарах, що в 2016 році майже домовилися про миротворців, але хтось уперся з української делегації і план введення миротворців було зірвано. Ми зараз знайшли спосіб фактично забезпечити миротворців. Збільшення СММ ОБСЄ – це потужний елемент контролю», – зазначив Арестович.

Нагадаємо, що на позачерговому засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ обговорили роботу КПВВ.

Нагадаємо, українська делегація заявила, що пропонує скликати позачергові засідання робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань.

Нагадаємо, 9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович напередодні заявив, що наступний обмін полоненими між Україною та Росією повинен відбутися до кінця року.

Як відомо, 10 листопада Україна зі свого боку відновила роботу всіх семи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбас.

Водночас бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ «Щастя» і «Золоте». Окупанти вважають, що відкриття цих КПВВ не було узгоджене з ними.

Крім того ОБСЄ закликала Росію розблокувати всі пункти пропуску на Донбасі.