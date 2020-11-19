На позачерговому засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ обговорюють роботу КПВВ

Засідання вдалося організувати завдяки неодноразовим зверненням української сторони та тиску міжнародних партнерів.

Позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ, скликане за ініціативою України, розпочалось у режимі відеоконференці. Про це інформує пресслужба української делегації у ТКГ.

«О 14:00 у режимі відеоконференції розпочалось позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ. Основне питання для обговорення: розблокування роботи КПВВ», ─ повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що засідання вдалося організувати завдяки неодноразовим зверненням української сторони та тиску міжнародних партнерів.

Нагадаємо, сьогодні зранку українська делелгація заявила, що пропонує скликати позачергові засідання робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань.

Нагадаємо, 9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович напередодні заявив, що наступний обмін полоненими між Україною та Росією повинен відбутися до кінця року.

Як відомо, 10 листопада Україна зі свого боку відновила роботу всіх семи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбас.

Водночас бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ «Щастя» і «Золоте». Окупанти вважають, що відкриття цих КПВВ не було узгоджене з ними.

Крім того ОБСЄ закликала Росію розблокувати всі пункти пропуску на Донбасі.