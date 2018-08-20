Новозеландський міністр поїхала в пологовий будинок на велосипеді



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Джентер перебуває на 42-му тижні вагітності

Міністр Нової Зеландії у справах жінок Джулі Джентер поїхала у пологовий будинок на велосипеді. Про це вона повідомила сьогодні в Instagram.

Джентер зазначила, що перебуває на 42-му тижні вагітності.

38-річна Джентер, яка за сумісництвом виконує ще й обов'язки помічника міністра транспорту, відома на всю країну як завзята велосипедистка.

«Ну ось, момент настав, побажайте мені удачі! Ми з моїм партнером вибрали велосипеди, тому що в машині не було місця для групи підтримки, але зате це чудово підняло мені настрій!» - написала вона.





Новозеландське видання Stuff пише, що вона планує після пологів на шість тижнів відмовитися від міністерської роботи і на три місяці – від своїх парламентських обов'язків.

Нагадаємо, 21 червня прем'єр Нової Зеландії Джасіда Ардерн народила дівчинку. Таким чином вона стала другою жінкою-главою уряду, що народила дитину перебуваючи на посаді.