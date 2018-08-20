Новозеландський міністр поїхала в пологовий будинок на велосипеді
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Джентер перебуває на 42-му тижні вагітності
Міністр Нової Зеландії у справах жінок Джулі Джентер поїхала у пологовий будинок на велосипеді. Про це вона повідомила сьогодні в Instagram.
Джентер зазначила, що перебуває на 42-му тижні вагітності.
38-річна Джентер, яка за сумісництвом виконує ще й обов'язки помічника міністра транспорту, відома на всю країну як завзята велосипедистка.
«Ну ось, момент настав, побажайте мені удачі! Ми з моїм партнером вибрали велосипеди, тому що в машині не було місця для групи підтримки, але зате це чудово підняло мені настрій!» - написала вона.
Beautiful Sunday morning for a bike ride, to the hospital, for an induction to finally have this baby. This is it, wish us luck! (My partner and I cycled because there wasn’t enough room in the car for the support crew... but it also put me in the best possible mood!) #42weekspregnant #cycling #bicyclesarethebest
Новозеландське видання Stuff пише, що вона планує після пологів на шість тижнів відмовитися від міністерської роботи і на три місяці – від своїх парламентських обов'язків.
Нагадаємо, 21 червня прем'єр Нової Зеландії Джасіда Ардерн народила дівчинку. Таким чином вона стала другою жінкою-главою уряду, що народила дитину перебуваючи на посаді.