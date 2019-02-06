Нову Зеландію охопила масштабна лісова пожежа



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Уночі взяти вогонь під контроль намагалися 12 пожежних бригад, 10 гелікоптерів та два літака Скріншот з відео

Влада оголосила надзвичайний стан цивільної оборони у регіоні Нельсон-Тасман

На Південному острові Нової Зеландії набирає сили лісова пожежа.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що пожежа, що почалася у долині Пейджин у місті Нельсон у вівторок, вночі вдвічі збільшилася у розмірі та поширилася на площу у 1870 га.

Було евакуйовано більше 100 будинків, людей розмістили у центрах цивільної оборони.

Вогонь уже знищив кілька будівель, інформації про загиблих або постраждалих поки не надходило.

Влада оголосила надзвичайний стан цивільної оборони у регіоні Нельсон-Тасман.

Зазначається, що сильні вітри розносять вогонь, і пожежникам важко дістатися усіх зон в лісі.

За офіційною інформацією, уночі взяти вогонь під контроль намагалися 12 пожежних бригад, 10 гелікоптерів та два літака. Пожежники стверджують, що на те, аби загасити вогонь, може піти до чотирьох днів.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року в американському штаті Каліфорнія сталися масштабні лісові пожежі.

Джерело: Укрінформ