Нову Зеландію охопила масштабна лісова пожежа
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Уночі взяти вогонь під контроль намагалися 12 пожежних бригад, 10 гелікоптерів та два літака
Влада оголосила надзвичайний стан цивільної оборони у регіоні Нельсон-Тасман
На Південному острові Нової Зеландії набирає сили лісова пожежа.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що пожежа, що почалася у долині Пейджин у місті Нельсон у вівторок, вночі вдвічі збільшилася у розмірі та поширилася на площу у 1870 га.
Було евакуйовано більше 100 будинків, людей розмістили у центрах цивільної оборони.
Вогонь уже знищив кілька будівель, інформації про загиблих або постраждалих поки не надходило.
Влада оголосила надзвичайний стан цивільної оборони у регіоні Нельсон-Тасман.
Зазначається, що сильні вітри розносять вогонь, і пожежникам важко дістатися усіх зон в лісі.
За офіційною інформацією, уночі взяти вогонь під контроль намагалися 12 пожежних бригад, 10 гелікоптерів та два літака. Пожежники стверджують, що на те, аби загасити вогонь, може піти до чотирьох днів.
Нагадаємо, у листопаді 2018 року в американському штаті Каліфорнія сталися масштабні лісові пожежі.
Джерело: Укрінформ