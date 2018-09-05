Обов'язки голови ДФС виконуватиме Олександр Власов



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Власов 3,5 року очолював підрозділ ДФС «Фантом», який працював у районі АТО

Виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби після відставки Мирослава Продана стане Олександр Власов. Про це заявила в. о. міністра фінансів України Оксана Маркарова.

«На момент до проведення конкурсу виконувати обов'язки буде Олександр Власов», - сказала вона.

За словами Маркарової, Власов 3,5 року очолював підрозділ ДФС «Фантом», який працював у районі АТО.

Новопризначений в. о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов заявив, що основним завданням наразі є підготовка прозорого конкурсу на голову ДФС.

«Ті заходи, які було розпочато урядом щодо боротьби з контрабандою з електронними сервісами у ДФС, будуть продовжуватися. Одне з основних завдань – це підготовка прозорого конкурсу на голову ДФС», - сказав Власов.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язків Державної фіскальної служби Мирослав Продан звільнився за власним бажанням.

Джерело: 112 Україна