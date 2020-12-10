Обшук у міськраді Кривого Рогу. Прокуратура назвала причину

Протягом 2019-2020 рр. чиновники розкрадали бюджетні кошти, виділені на проведення реконструкцій та будівництва об’єктів охорони здоров’я та освіти у місті Кривому Розі

Чиновників підозрюють у привласненні понад 6 млн грн бюджетних коштів

Група осіб, до складу якої входять чиновники міської ради Кривого Рогу, підозрюються у привласненні 6 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Зазначається, що з обшуком до міськради прийшли представники Дніпропетровської обласної прокуратури спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України.

«До складу злочинної групи входили начальник одного з управлінь виконкому Криворізької міської ради (депутат райради), його підлегла – начальник відділу виконкому міськради, двоє співзасновників ТОВ та двоє їх працівників, які підозрюються у привласненні бюджетних коштів за попередньою змовою та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3,5 ст.191 та ч.2 ст.209 КК України)», ─ йдеться у повідомленні пресслужби.

Згідно з інформацією слідства, вказані особи протягом 2019-2020 рр. розкрадали бюджетні кошти, виділені на проведення реконструкцій та будівництва об’єктів охорони здоров’я та освіти у місті Кривому Розі, шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних будівельних матеріалів, а кошти, одержані злочинним шляхом, у подальшому легалізували через закупівлю коштовних автомобілів.

«Наразі задокументовано п’ять епізодів їх злочинної діяльності на загальну суму понад 6 млн грн», - інформують у прокуратурі.

Правоохоронними органами проведено майже 50 обшуків в кабінетах посадовців, офісних приміщеннях підрядних підприємств та постачальників будівельних матеріалів, а також за місцем мешкання фігурантів справи.

За результатами обшуків вилучено документацію, комп’ютерну техніку та придбані автомобілі.

Всім шістьом учасникам групи повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.