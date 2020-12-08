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    ЦВК оприлюднило результати голосування на виборах мера Кривого Рогу

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    Костянтина Павлова підтримали 97 591 виборець, а за його опонента від партії &laquo;Слуга народу&raquo; Дмитра Шевчика віддали свої голоси 69 369 виборців. - ЦВК оприлюднило результати голосування на виборах мера Кривого Рогу
    Костянтина Павлова підтримали 97 591 виборець, а за його опонента від партії «Слуга народу» Дмитра Шевчика віддали свої голоси 69 369 виборців.

    Перемогу здобув кандидат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Костянтин Павлов, який обігнав опонента, отримавши 56,96 %

    Центральна виборча комісія сьогодні, 8 грудня оприлюднила результати повторного голосування з виборів Криворізького міського голови. Про це йдеться на сторінці ЦВК у Facebook.

    Зазначається, що за даними територіальної виборчої комісії  перемогу здобув кандидат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Костянтин Павлов, який обігнав опонента, отримавши 56,96 % голосів виборців (97 591 голос).

    Так, Павлова підтримали 97 591 виборець. За його опонента від партії «Слуга народу» Дмитра Шевчика віддали свої голоси 69 369 виборців.

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    За словами голови територіальної виборчої комісії Валентина Орлова, 4 339 виборців зіпсували свій бланк для голосування.

    Нагадаємо, поліція в Кривому Розі відкрила дві кримінальні справи за фактом порушень під час виборів мера.

    Дані екзит-полів на виборах мера Кривого Рогу говорили про перемогу обох кандидатів. Згідно одного з них, переміг Костянтин Павлов, в іншому – Дмитро Шевчик.

    Чинний мер Юрій Вілкул, який набрав найбільше голосів у першому турі, відмовився від участі у другому турі виборів.

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      Теги: ЦВК вибори Кривий Ріг партії мер Facebook поліція
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