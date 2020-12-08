ЦВК оприлюднило результати голосування на виборах мера Кривого Рогу

Костянтина Павлова підтримали 97 591 виборець, а за його опонента від партії «Слуга народу» Дмитра Шевчика віддали свої голоси 69 369 виборців.

Перемогу здобув кандидат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Костянтин Павлов, який обігнав опонента, отримавши 56,96 %

Центральна виборча комісія сьогодні, 8 грудня оприлюднила результати повторного голосування з виборів Криворізького міського голови. Про це йдеться на сторінці ЦВК у Facebook.

Зазначається, що за даними територіальної виборчої комісії перемогу здобув кандидат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Костянтин Павлов, який обігнав опонента, отримавши 56,96 % голосів виборців (97 591 голос).

Так, Павлова підтримали 97 591 виборець. За його опонента від партії «Слуга народу» Дмитра Шевчика віддали свої голоси 69 369 виборців.

За словами голови територіальної виборчої комісії Валентина Орлова, 4 339 виборців зіпсували свій бланк для голосування.

Нагадаємо, поліція в Кривому Розі відкрила дві кримінальні справи за фактом порушень під час виборів мера.

Дані екзит-полів на виборах мера Кривого Рогу говорили про перемогу обох кандидатів. Згідно одного з них, переміг Костянтин Павлов, в іншому – Дмитро Шевчик.

Чинний мер Юрій Вілкул, який набрав найбільше голосів у першому турі, відмовився від участі у другому турі виборів.