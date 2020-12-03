Обшук в «Укроборонпромі»: СБУ заявило про збитки для держави на $100 мільйонів

Співробітники спецслужби з’ясовують можливу причетність посадовців до діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії

Служба безпеки України проводить слідчі дії через ознаки державної зради з боку посадових осіб «Укрспецекспорту» та «Укроборонпрому». Про це повідомляє СБУ на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що слідчі дії проводяться у службових приміщеннях ДК «Укрспецекспорт», ДК «Укроборонпром» та в одній з іноземних структур.

«Співробітники спецслужби з’ясовують можливу причетність посадовців до діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України», ─ йдеться у повідомленні.

Встановлено, що представники вітчизняного спецекспортера штучно залучали в якості посередника іноземну структуру, що призвело до можливої втрати Україною ринків озброєння в окремих країнах азійського регіону, гальмування чинних контрактів «Укрспецекспорту», а також створення перешкод для укладання нових зовнішньоекономічних контрактів.

За попередніми оцінками, нанесена шкода державним інтересам складає близько $100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 3 грудня Служба безпеки України сьогодні провела обшуки в приміщеннях концерну «Укроборонпром» та компанії-спецекспортера концерну «Укрспецекспорт».