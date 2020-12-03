Глава Закарпатської ОДА: лідеру «Партії угорців України» готують підозру

За результатами обшуків у лідерів угорської меншини Закарпаття наразі проводяться експертизи

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що прокурори готують підозру голові «Партії угорців України» Василю Брензовичу.

Про це Петров сказав в інтерв’ю «Укрінформу».

«Зараз за результатами обшуків проводяться експертизи. Я проводив нараду із правоохоронцями – вони впевнені, що буде підозра», – заявив чиновник.

На уточнення, чи йдеться про Брензовича, Петров відповів «Так. За результатами його діяльності».

Нагадаємо, 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

До слова, депутати правлячої партії Угорщини заявили про «громадянську війну» на Закарпатті.

Також на днях частина новообраних депутатів Сюртівської ОТГ (Ужгородський район) після присяги виконали з ініціативи голови гімн Угорщини.

Як повідомлялося, у Раді збиралися заслухати представників СБУ через виконання угорського гімну на Закарпатті.

Нагадаємо, у посольстві Угорщини заявили, що депутати на Закарпатті виконували не гімн, а молитву.

Наразі Служба безпеки України перевіряє наявність ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.