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    СБУ проводить обшуки в «Укроборонпромі»

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    &laquo;Укроборонпром&raquo; та &laquo;Укрспецекспорт&raquo; працюють у штатному режимі - СБУ проводить обшуки в «Укроборонпромі»
    «Укроборонпром» та «Укрспецекспорт» працюють у штатному режимі

    Обшуки пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів, заявили у пресслужбі концерну

    Служба безпеки України сьогодні, 3 грудня, проводить обшуки в приміщеннях концерну «Укроборонпром» та компанії-спецекспортера концерну «Укрспецекспорт». Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

    У пресслужбі зазначили, що обшуки пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів.

    У концерні поінформували, що обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва.

    «Укроборонпром» та «Укрспецекспорт» забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям та надають всю інформацію та документи у межах ухвали суду. Підприємства працюють у штатному режимі», ─ йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну «Укроборонпром».

    У 2014-2016 роках Юрій Гусєв був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук, громадський і політичний діяч.

    Також новопризначений керівник концерну заявив, що «Укроборонпром» припинить своє існування в наступному році.

    Теги: обшук СБУ Укрспецекспорт документи Володимир Зеленський Укроборонпром президент Юрій Гусєв
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