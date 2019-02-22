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    Обшуки щодо підкупу виборців проводили у Хмельницькій та Івано-Франківській областях

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    Обшуки щодо підкупу виборців проводили у Хмельницькій та Івано-Франківській областях

    Обшуки проводились за підозрою у створенні злочинної організації мета якої — масовий підкуп виборців та фальсифікація результатів виборів

    Правоохоронці 21 лютого, окрім Запорізької області, провели низку обшуків щодо можливого підкупу виборців також у Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

    Про це в ефірі Громадського повідомила прес-секретар ДБР Ярина Петруша.

    На питання, у яких регіонах тривали обшуки, окрім Запорізької області, вона відповіла.

    «Власне, це Хмельницька область та Івано-Франківська. Інша інформація буде оприлюднена на сайті ДБР пізніше, після того як буде відома інформація про вилучені матеріали в ході обшуків», — сказала Петруша.

    Вона додала, що обшуки проводились за підозрою у створенні злочинної організації мета якої — масовий підкуп виборців та фальсифікація результатів виборів — ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України.

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