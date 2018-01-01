ОБСЄ: минулого тижня на Донбасі було на 25% менше порушень перемир’я
- Сьогодні, 00:45
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80% бойових дій велися в трикутнику Авдіївка – Ясинувата – Донецький аеропорт
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявляє, що за минулий тиждень на Донбасі було зафіксовано зменшення на 25% порушень режиму тиші.
За словами першого заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александра Хуга, спостерігачі також зафіксували зменшення застосування сторонами конфлікту забороненого Мінськими угодами озброєння на 80%.
«Загалом місія зафіксувала 33 випадки використання такого озброєння – 28 випадків застосування артилерії та у 5 випадках мінометів, минулого тижня було близько 180 таких випадків», – сказав він.
Представник ОБСЄ також додав, що 80% бойових дій велися в трикутнику Авдіївка – Ясинувата – Донецький аеропорт, а також райони південніше Світлодарська.
Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на Донбасі за період з 19:30 30 січня по 19:30 31 січня зафіксували майже 90 вибухів.