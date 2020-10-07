ОБСЄ помітила біля Новоазовська російську БМП



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Росія продовжує озброювати бойовиків на Донбасі

Російська Федерація продовжує постачати до окупованих територій сходу України озброєння та військову техніку. Так, 5 жовтня спостерігачі помітили поблизу Новоазовська російське авто та бойову машину піхоти - БМП.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

«На південній околиці Гусельщикового, що поблизу населеного пункту Новоазовськ, де немає пунктів пропуску, спостерігачі СММ ОБСЄ помітили білий автомобіль із написом “військова інспекція” російською мовою, який стояв біля автошляху. Також на цій самій дорозі вони побачили свіжі сліди від бойової машини піхоти, що ведуть до населеного пункту Патріотичне на Донеччині», - йдеться в повідомленні.