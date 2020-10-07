У Росії горять і вибухають склади боєприпасів (відео)



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У Росії 7 жовтня загорілися склади з боєприпасами

Вогонь перекинувся на майданчик, де зберігаються артилерійські боєприпаси

У Рязанській області і РФ сталася пожежа на території військової частини, чутні вибухи боєприпасів. Інформації щодо постраждалих немає.

Про це повідомляє Інтерфакс.

У зв'язку з цим евакуювали невелике селище Кузьминка, яке знаходиться в 3 км від полігону. В населеному пункті проживає 25 осіб.

Це підтвердили у пресслужбі Західного військового округу РФ. За її даними, в середу, 7 жовтня, на території розташованого в лісі складу боєприпасів в районі селища Желтухино Рязанської області загорілася трава. Потім вогонь перекинувся на майданчик зберігання артилерійських боєприпасів.

«В даний час на технічній території військової частини відзначаються окремі вибухи боєприпасів. Згідно з доповіддю з місця особовий склад і цивільний персонал евакуйовано. Постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.