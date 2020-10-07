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    У Росії горять і вибухають склади боєприпасів (відео)

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    У Росії 7 жовтня загорілися склади з боєприпасами&nbsp; - У Росії горять і вибухають склади боєприпасів (відео)
    У Росії 7 жовтня загорілися склади з боєприпасами 

    Вогонь перекинувся на майданчик, де зберігаються артилерійські боєприпаси

    У Рязанській області і РФ сталася пожежа на території військової частини, чутні вибухи боєприпасів. Інформації щодо постраждалих немає.

    Про це повідомляє Інтерфакс.

    У зв'язку з цим евакуювали невелике селище Кузьминка, яке знаходиться в 3 км від полігону. В населеному пункті проживає 25 осіб.

    Це підтвердили у пресслужбі Західного військового округу РФ. За її даними, в середу, 7 жовтня, на території розташованого в лісі складу боєприпасів в районі селища Желтухино Рязанської області загорілася трава. Потім вогонь перекинувся на майданчик зберігання артилерійських боєприпасів.

    «В даний час на технічній території військової частини відзначаються окремі вибухи боєприпасів. Згідно з доповіддю з місця особовий склад і цивільний персонал евакуйовано. Постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

    пожежа Росія склад зброї боєприпаси
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