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    Думки вголос

    Путін впевнений, що йому вдасться об'їхати закони світобудови на кривій козі

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    • Розсилка
    Путін впевнений, що йому вдасться об'їхати закони світобудови на кривій козі

    «Попалися зі спробою вбивства Навального, ну і що? Ги-ги. А ви доведіть!»

    Мовою оригіналу

    Представитель России в ООН назвал произошедшее с Навальным «низкопробной провокацией» в отношении России. Ну, разумеется. Желающие увидеть краску стыда или мину неловкости на нашей державной физиономии могут расходиться. Кина не будет.

    …В первый раз я услышал это, кажется, после истории с «рязанским сахаром». Или в дни похищения Бабицкого? Точно не вспомню. Но хорошо помню эту интонацию: ну все, теперь Путину конец. Он попался!

    Попался на лжи, на провокации, на крови. А значит…

    Ага, щас.

    То есть, это в какой-нибудь далекой либеральной стране — там, где, по Веничке, царят «девальвация, безработица и пауперизм», — любому политику несомненно пришел бы конец после первого же такого попадалова на прямом вранье, не говоря уже о похищениях, убийствах и гексогене в подвале жилого дома.

    Но для такой реакции общества нужно, собственно, общество. Нужны натренированные мышцы обратной связи, автоматизм и сила этой реакции. «А где их взять, когда их нет?» — как спрашивал по другому поводу поэт…

    Россия все это проглотила. А потом проглотила и не такое. Те немногие, кто проглотить не пожелали, были быстро закатаны под асфальт или выброшены вон. Начальственное безнаказанное скотство стало нормой внутри страны, и Путин помаленьку начал внедрять эту норму в международные отношения, где в первые годы притворялся паинькой.

    Вялая реакция мира на аннексию Южной Осетии, «шредеризация» европейской элиты и всеобщий real politic быстро разбаловали нашего нового имперца и дали ему почувствовать себя «царем горы». Освоился тихоня, разобрался в мировом раскладе. Все решают большие батальоны, а значит, стесняться некого. Умоются!

    В этом текущем раскладе позиция Путина непобедима в принципе. Концепция называется — «божья роса». Ты ему факты – он тебе ухмылочку: «всевыврети». Ты к нему с Жан-Жаком Руссо – он к тебе с ведерком г*вна. Ты ему готовишь сложный вариант защиты Грюнфельда – он просто надевает тебе доску на уши. И кто победил?

    Закончится все это, разумеется, плохо, ибо еще никто и никогда не побеждал в противостоянии со всем миром, а уж и империи были покруче, и тираны поталантливее. Но чтобы понимать это, надо получать образование не в высшей школе КГБ и расширять свое представление о мире не в беседах со старцами. А нашему обитателю бункера, человеку без интернета, до сих пор, поди, кажется, что кругом всегда будет суббота, а у него четверг. И что удастся объехать законы мироздания на кривой козе…

    Впрочем, при таких возможностях шантажа, как у России, на его стариковский век абсолютной власти может вполне хватить, а дальнейшее, кажется, уже и не очень интересует нашего обнулившегося титана.

    Поэтому – ну попались с попыткой убийства Навального, ну и что? Гы-гы. А вы докажите!

    Это «гы-гы» — наша проблема, а не его.

    Платить по счетам нам.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія ООН Путін путінський режим КДБ
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